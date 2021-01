Plus qu’une petite semaine avant la sortie d’Olija en téléchargement sur nos PC, PS4, Nintendo Switch et Xbox One. Il est grand temps pour l’aventure en pixel art de Skeleton Crew Studio de mettre à l’honneur son histoire dans une belle bande-annonce à retrouver ci-dessous.

On en profite pour vous rappeler qu’Olija s’apparentera à un jeu d’action-plateforme nous proposant de découvrir l’histoire de Lord Faraday, naufragé du côté de la contrée de Terraphage. Un personnage qui va tenter d’échapper au territoire hostile dans lequel il se retrouve, avec l’aide d’autres naufragés et d’une mystérieuse Lady Olija.