On s’avait qu’il était prévu pour le début de l’année prochaine, c’est finalement le 28 janvier 2021 que l’intriguant Olija pointera le bout de son pixal art sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Une date fêtée avec une nouvelle bande-annonce, à découvrir ci-dessous pour apprécier le style si particulier du jeu de Skeleton Crew Studio.

Pour rappel, Olija narrera le périlleux périple de Faraday, « un naufragé pris au piège dans la mystérieuse contrée de Terraphage ». Avec un harpon en guise d’arme et d’autres naufragés comme alliés, dont une demoiselle répondant au nom d’Olija, Faraday va tenter de s’échapper pour rentrer chez lui.