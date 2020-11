Initialement prévu pour cette année lorsqu’il a été dévoilé l’été dernier, le périple 2D Olija de Devolver Digital et Skeleton Crew Studio ne sortira finalement pas avant début 2021. Un retard qui s’accompagne d’une autre annonce : des versions PS4 et Xbox One s’ajoutent à celles déjà programmées sur PC et Nintendo Switch.

Tout en pixal art, ce jeu d’action-plateforme nous proposera de découvrir l’histoire de Faraday, naufragé du côté de la contrée de Terraphage. Un personnage qui va tenter d’échapper au territoire hostile sur lequel il se retrouve, avec l’aide d’autres naufragés et d’une certaine Olija.