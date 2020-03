Microids y va aussi de son offre de gratuité en cette période de confinement et propose à tous les joueurs de PC de télécharger son Offroad Racing paru en novembre dernier. Pendant quelques jours (jusqu’au 23 mars à 18h), il est en effet possible pour les utilisateurs de Steam de télécharger et jouer gratuitement à ce jeu de course arcade où il est question de quad, buggy et Motocross.

L’occasion de passer le temps avec un mode championnat jouable en solo ou de s’adonner aux joies des courses à plusieurs (en ligne ou en écran partagé) avec différents types de partie à la clé (Hot Lap, Last Man Riding, King of the Road, Hunter, etc.).