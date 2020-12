Oddworld : Soulstorm sortira durant le printemps 2021. Attendu depuis un petit moment par tous les fans de la saga d’Oddworld Inhabitants et ceux qui ont découvert Abe dans New ‘n’ Tasty, ce nouvel épisode peut d’ores et déjà être pré-commandé via l’Epic Games Store puis, dans quelques temps, sur les consoles PlayStation.

Dans Oddworld : Soulstorm, on retrouvera notre ami Mudokon le temps d’une aventure d’une quinzaine d’heures faite d’action en 2.9D (à savoir des environnements qui ne se limitent pas à une progression en scrolling horizontal) avec des composants RPG pour enrichir le gameplay, un Quarma à gérer en fonction de nos actions ou encore des classements en ligne pour les amateurs de scoring.