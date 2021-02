Oddworld: Soulstorm a, lui aussi, profité du State of Play pour faire l’actualité avec rien de moins qu’un nouveau trailer pour annoncer, enfin, sa date de sortie.

L’opus que les développeurs d’Oddworld Inhabitants présentent comme la suite la plus vaste, la plus sombre et la plus audacieuse de la célèbre série de jeux de plateforme sortira donc le 6 avril prochain en version dématérialisée sur PS5, PS4 et PC (précommande possible sur l’Epic Game Store).

Pour les joueurs PlayStation, il est intéressant de noter que Oddworld: Soulstorm fera partie des jeux PlayStation Plus gratuits au mois d’avril 2021. Enfin, pour les amoureux des versions physiques, il faudra patienter encore un peu, puisque les informations pour ces versions sur disque ne seront dévoilées que plus tard.