S’il squatte les PC et consoles PlayStation depuis avril 2021, Oddworld : Soulstorm n’a pas encore emprunté la voie verte. Ce sera bientôt chose faite puisque Microids et Oddworld Inhabitants ont annoncé l’arrivée « prochaine » du jeu sur Xbox One et Xbox Series X|S. En téléchargement mais aussi via des éditions physiques. L’actualité autour du jeu pourrait s’arrêter là, mais un teaser vidéo est aussi de la partie.

Même si aucune précision n’est apportée, les joueurs de Oddworld : Soulstorm peuvent maintenant en être certain : du contenu supplémentaire arrivera également tout bientôt.

Quant à la version Xbox du jeu, on nous précise qu’elle profitera de toutes les mises à jour déjà lâchées sur PC, PS4 et PS5. Bien évidemment.