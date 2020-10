C’est mardi, c’est jour de sortie pour Oddworld : New ‘n’ Tasty sur nos Nintendo Switch. Le jeu d’Oddworld Inhabitants, proposé en collaboration avec Microids pour cette édition Switch, fête son arrivée avec un trailer de lancement que voici.

Comme sur les autres machines où il a déjà été proposé (PC, PS4 et Xbox One), Oddworld : New ‘n’ Tasty sur Switch profite d’une réalisation remise au goût du jour et d’un gameplay modernisé, sans particularité aucune pour la console hybride de Nintendo. Voilà qui devrait en tout cas permettre à toujours plus de joueurs de (re)goûter aux premières aventures d’Abe.