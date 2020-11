Si elle ne sera pas en mesure de livrer The Medium avant 2021, la Bloober Team ne manque pour autant pas l’arrivée de la next-gen et propose aux joueurs Xbox Series X une nouvelle version d’Observer. Le thriller cyberpunk est en effet de retour dans une édition boostée à la 4K, illustrée avec le trailer ci-dessous.

Outre sa résolution 4K donc, des textures améliorées, de nouvelles animations et des effets visuels supplémentaires sont notamment au menu de Observer : System Redux qui n’oublie pas d’embarquer du contenu scénaristique inédit pour justifier sa réédition. Trois nouvelles missions (Errant Signal, Her Fearful Symmetry et It Runs in the Family) sont ainsi au programme de cette version à 29,99€, avec une réduction de 80% pour les possesseurs du jeu d’origine sur PC (à condition qu’ils n’aient pas oublié de précommander leur exemplaire…).

À noter que le jeu sera aussi proposé aux joueurs PS5, à partir du 19 novembre chez nous donc.