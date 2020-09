L’édition en ligne du Tokyo Game Show 2020 a permis à la Bloober Team de présenter une vidéo de gameplay de Observer : System Redux. La nouvelle édition du thriller cyberpunk de 2017 s’est ainsi montré pendant plus de 5 minutes avec un aperçu de deux de ses missions inédites, les bien-nommées Signal errant et Son affreuse symétrie.

Voici la séquence en question.

Voilà donc un aperçu du nouveau contenu que cette édition System Redux proposera aux joueurs sur PC et Xbox Series X tout d’abord, le 10 novembre, puis à partir du 12 novembre sur PS5. Une nouvelle version dont on rappelle qu’elle sortira à 30€, avec une réduction de 80% pour ceux qui possède le jeu d’origine sur PC (Steam) et qui ont pris soin de pré-commander leur exemplaire.