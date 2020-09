À l’occasion du nouvel épisode Night City Wire hier soir, l’équipe de CD Projekt Red a levé le voile sur deux nouvelles vidéos de son Cyberpunk 2077.

La carte postale de Night City

Première séquence présentée : une Carte Postale de Night City. Comme son nom l’indique, cette vidéo propose un aperçu des environnements, des personnalités et des événements de la ville qui servira de terrain de jeu.

Night City, les gangs

L’autre vidéo du soir, plus longue, s’attarde quant à elle sur les différents gangs qui seront en activité dans Cyberpunk 2077.

Maelstrom, Valentinos, 6th Street, Voodoo Boys, Animals, Tyger Claws, Mox, Aldecaldos, autant de gangs avec des personnalités bien différentes, des idéologies distinctes et bien d’autres particularités qui les distingueront les uns des autres.

Cyberpunk 2077 est toujours programmé pour le 19 novembre sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X, plus tard sur Stadia.