Après le premier spot publicitaire mettant l’accent sur les sensations et l’immersion, la PS5 nous revient dans un second spot consacré aux jeux.

PS5, le nouveau spot TV

De Spider-Man : Miles Morales à Demon’s Souls en passant par Ratchet & Clank Rift Apart, Gran Turismo 7 et Horizon Forbidden West, voilà les titres mis en avant dans cette courte séquence.

SSD et Tempest 3D AudioTech, les développeurs en parlent

Une fois de plus Sony mise sur « le retour haptique, les gâchettes adaptatives et l’audio 3D », trois piliers de la PlayStation 5 et de sa manette DualSense qui vont accompagner la campagne marketing de la machine. Cette semaine, le géant nippon donne encore la parole aux développeurs pour évoquer d’autres caractéristiques de la console : SSD et Tempest 3D AudioTech. Quelques extraits ci-dessous.

« Grâce à un chargement quasi instantané, le SSD et la vitesse qu’il nous fournit nous permettent de charger les éléments plus rapidement et d’afficher beaucoup plus de détails. »

Brian Horton – Directeur créatif, Spider-Man : Miles Morales.

« Si les joueurs ont vu la nouvelle vidéo de gameplay que nous avons révélée récemment, ils verront que le SSD et l’architecture I/O custom nous permettent de les transporter d’une dimension à une autre en un rien de temps. Cela change la donne et nous permet de trouver des idées et des designs qui ne seront possibles que sur PS5. »

Marcus Smith – Directeur créatif, Insomniac Games (Ratchet & Clank Rift Apart).

« Hitman 3 vous pousse à explorer votre environnement et à essayer plusieurs approches. Il est donc indispensable de sauvegarder et de recharger rapidement. Le temps de chargement de la PS5 va dans ce sens et encourage les joueurs à faire leurs propres expérimentations plus que jamais. »

Mattias Engström – Directeur de jeu, Hitman 3.

« Grâce au moteur sonore Tempest 3D Audio Tech de la PS5, nous allons pouvoir faire en sorte que le son permette aux joueurs de trouver les machines plus facilement. C’est un avantage qui leur sera utile s’ils sont encerclés ou s’ils veulent passer à l’attaque furtivement. »

Mathijs de Jonge – Directeur de jeu, Guerrilla (Horizon Forbidden West).