Le terrain avait été préparé par Square Enix quelques 24h plus tôt, Marvel’s Avengers a bel et bien eu droit à sa première War Table hier soir.

Dans cette émission, Crystal Dynamics a ainsi dévoilé un tout nouveau trailer centré sur l’histoire du jeu, présenté une second vidéo dédiée à la coopération et même proposé un peu plus de 7 minutes de gameplay.

Le tout est à retrouver ci-dessous, en version française.

Marvel’s Avengers, l’histoire avec du MODOK dedans

Principal ennemi à affronter dans Marvel’s Avengers, MODOK est évidemment au centre de la bande-annonce dédiée à l’histoire du jeu. Un scénario qui nous racontera comment Ms. Marvel tente de rassembler les super-héros autour d’elle pour contre la menace George Tarleton, dans un monde où les Avengers ne sont plus vus d’un très bon oeil.

Marvel’s Avengers, la coopération

En coop, dans les zones de guerre, les joueurs découvriront des missions annexes qui ne seront jouables qu’à plusieurs. Quatre joueurs maximum pourront s’unir pour affronter l’AIM mais Marvel’s Avengers ne barrera évidemment pas l’accès à ces missions aux joueurs solitaires, lesquels devront alors se coltiner des coéquipiers gérés par l’IA.

Marvel’s Avengers, le gameplay à Thor

Pour terminer cette mise en avant de Marvel’s Avengers, une séquence de plus de 7 minutes de gameplay a été mise en ligne.

Il y est question de la mission Héros Avenger un jour, laquelle met en scène Thor alors qu’il se défoule à coups de Mjolnir pour combattre des robots en compagnie de ses petites copains. Crystal Dynamics précise que ce type de mission fera partie intégrante de l’histoire principale du jeu et auront, chacune, comme objectif de « montrer les capacités propres à chaque héros au fur et à mesure que les joueurs les rassemblent« .

Les fans seront probablement heureux de retrouver les Avengers qu’ils aiment et tout ce qui va avec, il va toutefois nous en falloir un peu plus avant d’être réellement excité par ce Marvel’s Avengers dont on doute encore des sensations qu’il sera capable de procurer manettes dans les mains. Patience, la sortie du jeu est toujours prévue pour le 4 septembre (puis fin d’année sur consoles next gen) et d’ici là, on en aura certainement vu davantage.