Pour le nouveau classement des ventes de jeux en France, celui de la semaine 44 (du 26 octobre au 1er novembre), le SELL nous apprend que Watch Dogs : Legion a réussi à faire son trou (grâce à sa version PS4), sans toutefois s’imposer à la tête du top. Il semble en effet difficile de pouvoir bouger FIFA 21 et Animal Crossing : New horizons.

Le titre d’Ubisoft réussit tout de même à devancer Mario Kart 8 Deluxe et Ring Fit Adventures, deux autres habitués de ce classement français.

Et si la version Xbox One de Watch Dogs : Legion n’arrive pas à se hisser dans le top général, on nte qu’elle se classe première des ventes sur ce support et se paye même le luxe de placer son édition Gold en troisième position. Sur PC, World Of Warcraft – Shadowlands – Édition Collector devient la première vente physique sur nos bécanes pour cette même période.