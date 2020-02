Voilà plus d’un an que la compilation Kunio-kun : The World Classics Collection est apparue sur les PC et consoles japonaises. Réunissant les trois Double Dragon et une flopée de jeux Kunio-kun, la voilà qui pointe aujourd’hui le bout de son nez en Europe (sur PS4 et Nintendo Switch uniquement) sous le nom de Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler Bundle.

Liste des jeux du Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler Bundle (cliquez pour voir) DOUBLE DRAGON series

DOUBLE DRAGON (1987)

DOUBLE DRAGON II: The Revenge (1988)

DOUBLE DRAGON III: The Sacred Stones (1990) Kunio-kun series

Renegade (1986)

Super Dodge Ball (1988)

River City Ransom (1989)

Crash’n the Boys Street Challenge (1992) Kunio-kun series (Première localisation hors Japon)

Nekketsu Renegade Kunio-kun

Nekketsu High School Dodgeball Club

Downtown Nekketsu Story

Nekketsu High School Dodgeball Club – Soccer Story

Downtown Nekketsu March Super-Awesome Field Day!

Downtown Special Kunio-kun’s Historical Period Drama!

Go-Go! Nekketsu Hockey Club Slip-and-Slide Madness

Surprise! Nekketsu New Records! The Distant Gold Medal

Nekketsu Fighting Legend

Kunio-kun’s Nekketsu Soccer League

Nekketsu! Street Basketball All-Out Dunk Heroes

Comme nous n’avions à l’époque pas résisté à cette compilation, pour le simple bonheur de re-goûter à Nekketsu Kōkō Dodgeball Bu Soccer Hen​ (que l’on connait surtout sous la localisation Nintendo World Cup), on vous propose quelques séquences exclusives capturées à partir de la version Switch nippone.

Au programme de nos vidéos, dans l’ordre, Double Dragon II, le fameux Nekketsu Kōkō Dodgeball Bu Soccer Hen​ et River City Ransom. Largement de quoi se faire une idée de ce que propose cette compilation Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler Bundle.