No Straight Roads, le jeu musical d’action-aventure de Sold Out et Metronomik, voit sa sortie être définitivement calée au 25 août sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Annoncée lors de l’événement japonais de BitSummit Gaiden, la nouvelle a aussi permis de découvrir un nouveau trailer du jeu que voici.

On a déjà eu l’occasion d’aborder de plus près cette aventure rythmique à l’occasion d’une première preview du jeu, on vous donne rendez-vous d’ici peu pour un nouvel aperçu de No Straight Roads avec des vidéos exclusives à la clé.

En attendant, vous pouvez également profiter d’un petit bout de l’aventure avec la mise à disposition de tous d’une démo jouable à récupérer sur l’Epic Games Store (sur PC uniquement, donc).