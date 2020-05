On le savait attendu pour le 30 juin sur PS4 et PC, le jeu musical No Straight Roads sera finalement aussi disponible sur Xbox One et Nintendo Switch à cette date.

Just for Games, qui se charge de proposer le jeu en France, a annoncé la nouvelle en diffusant un trailer tout en français de cet improbable titre de Sold Out et Metronomik.

La vidéo en question passe en revue l’ensemble des doublages français du jeu. On préfère s’attarder sur les nombreux extraits de gameplay de cette expérience où deux membres d’un groupe de rock affrontent l’empire de la musique électronique dans le monde décalé de Vinyl City, avec des combats forcément rythmés à la clé.

Rappelons que No Straight Roads se joue en coop mais la version Switch aura la primeur d’un mode 3 joueurs en plus d’une option pour écran tactile.