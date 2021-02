Avis aux joueurs PC qui cherchent de quoi s’occuper à l’occasion du nouveau Steam Game Festival, le développeur indépendant GFX47, Sébastien Dubois, a dévoilé son nouveau jeu : un tactical baptisé No Plan B dont une démo jouable est disponible dès ce jour.

Les amateurs de jeu tactique prendront les commandes d’une équipe de forces spéciales dans No Plan B, sélectionneront soigneusement les membres (et l’équipement) et profiteront d’un curseur temporel pour planifier leurs actions lors de campagnes « façon FTL » explique le développeur.

Missions annexes, escarmouches communautaires et autres petites surprises seront aussi au rendez-vous de ce No Plan B à essayer dès maintenant donc, dans le cadre du Steam Game Festival.