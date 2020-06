Le studio indépendant brésilien Glitch Factory a profité, il y a quelques jours, du Guerilla Collective pour dévoiler son prochain jeu, No Place for Bravery. Un Action RPG tout en pixel art dans lequel on incarnera un père parti à la recherche de sa fille disparue.

Alors que cette dernière est portée disparue depuis plusieurs années, voilà que de nouveaux indices poussent Thorn, le papa en question, à partir à sa recherche en compagnie de Phid, son fils adoptif handicapé.

Les développeurs de Glitch Factory ont prévenu, le but de leur projet et de pousser les joueurs à prendre des risques et à réaliser des actes de bravoures. Probablement leur façon d’annoncer que No Place for Bravery sera difficile et qu’il ne faut pas s’attendre à une promenade de santé.

Le joueur sera aussi amené à faire des choix qu’il faudra les assumer puisqu’ils auront un impact sur le monde dans lequel on évoluera. Une façon pour Glitch Factory de mettre en avant l’importance du rôle des figures parentales et des décisions qu’elles sont amenées à prendre dans les moments difficiles.

No place for bravery 1 de 12

Prévu pour débarquer sur Nintendo Switch et PC (via Steam), No Place for Bravery sortira quelque part en 2021. Chez nous, c’est déjà dans la whishlist.