Cela a été l’une des surprises du dernier Nintendo Direct : les arrivées de No More Heroes et No More Heroes 2 : Desperate Struggle en téléchargement sur Switch. Alors que No More Heroes 3 n’est pas attendu avant l’année prochaine et qu’il se fait bien trop rare dans l’actu, malgré les nouvelles images dans la vidéo ci-dessous, ce sont donc les deux épisodes Wii que Marvelous a lâché sur l’eShop.

No More Heroes est à retrouver par ici, en échange de 17,99€ (prix de lancement), alors que Desperate Struggle se dégote via ce lien, au même prix.

Qu’espérer de ces versions ? Tout d’abord la (re)découverte d’une licence unique aux mécaniques de jeu peu communes. Et ensuite… C’est à peu près tout en fait puisqu’il n’est pas question d’améliorations techniques ni de contenu inédit.