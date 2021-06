Alors que No More Heroes 3 se fait désirer, ses prédécesseurs décident de faire un petit tour sur PC. XSEED Games va en effet sortir dans quelques heures No More Heroes et No More Heroes 2 : Desperate Struggle, téléchargeables en échange de 19,99€ pièce (avec 10% de réduction jusqu’au 15 juin).





Pour leur entrée sur PC, les deux titres de Suda51 s’offrent des versions remastérisées. Travis Touchdown et toute sa clique d’assassins débarquent en effet avec des textures HD, un affichage à 60fps et quelques autres particularités PC/Steam, dont le support du Steam Cloud

Voilà en tout cas une belle occasion de tâter du Beam Katana si vous n’en avez jamais eu l’opportunité.