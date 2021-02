On sait désormais que c’est le 27 août que No More Heroes 3 sortira sur nos Nintendo Switch. L’annonce, faite à l’occasion du dernier Nintendo Direct, a été appuyée avec un trailer que l’on vous invite à (re)découvrir ci-dessous.

Travis Touchdown reprendra donc bientôt du service avec son célèbre Beam Katana, non seulement pour truster la première place du classement des assassins mais aussi, au passage, pour sauver la Terre d’un certain Prince FU.

Pour peaufiner ses techniques et accéder à de nouveaux skills, notre héros devra maîtriser son Death Glove, l’améliorer et le personnaliser. Le gameplay au Beam Katana ne sera donc plus la seule particularité de No More Heroes, il faudra en tout cas toujours participer à différentes missions (à la teneur parfois inattendue) pour accumuler du cash et ainsi accéder aux combats classés.