Ce n’est vraisemblablement pas en cette fin 2019 que l’on aura droit à un réel aperçu de No More Heroes 3. Présent lors des Game Awards, le jeu de Grasshopper Manufacture ne s’est hélas illustré qu’avec une bande-annonce cinématique que voici en version courte tout d’abord, puis en version longue.

Certes, on ne renie pas le caractère totalement barré et décalé de la vidéo du jour mais un peu de gameplay au Beam Katana n’aurait pas fait de mal.

On va se consoler en se disant que l’ambiance caractéristique des premiers No More Heroes sera probablement bien là et que l’on se fera un plaisir de retrouver l’ami Travis Touchdown avec une dimension galactique, cette fois.