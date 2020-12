Koei Tecmo et Team Ninja diffusent le trailer de lancement pour le troisième et dernier chapitre des DLCs de Nioh 2.

Baptisé le Premier Samourai il est disponible dès à présent sur le PlayStation Store.

Un ultime chapitre qui ne sera accessible qu’à ceux qui auront terminé l’histoire principale. Ces courageux auront alors accès à une histoire inédite qui les transportera dans le passé où ils rencontreront un personnage familier.

Un niveau de difficulté supérieure sera également disponible (le Rêve de Nioh) pour les joueurs en manque de challenge, tandis que de nouveaux ennemis feront leur apparition (ajout des yokais Konaki-jiji et Itsumade).

Pour le reste le DLC ajoute de nouveaux esprits gardiens, des Noyaux d’Âme supplémentaires, tout un tas d’options de personnalisation ainsi que des pièces d’équipement (armes, armures et accessoires) en plus du très attendu contenu end game baptisé The Underworld.