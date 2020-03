Autre suite très attendue en ce mois de mars, Nioh 2 nous dévoile aujourd’hui son trailer de lancement.

Une vidéo dans laquelle on peut apercevoir quelques-unes des nouveautés (personnalisation de l’avatar, transformation temporaire) ainsi que quelques-uns des ennemis, avec notamment des boss monstrueux, qui vous attendent dans cette nouvelle aventure.

Brutale, sans concession et parfois même élitiste, la nouvelle production de Koei Tecmo sera disponible dès ce vendredi 13 mars sur PS4 et un peu plus tard sur PC.