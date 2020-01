Si, comme nous, vous attendez Nioh 2 avec une certaine excitation, alors la nouvelle vidéo diffusée en ce jour par Tecmo Koei et la Team Ninja devrait titiller votre impatience.

Vis-ma-vie de mercenaire

Un trailer entièrement dédié à l’histoire qui sera racontée dans ce second volet de l’action-RPG, celle d’un mercenaire (masculin ou féminin, selon le choix de départ du joueur) qui chasse les Yokai durant la période Sengoku, au Japon. La particularité de notre héros ? Il est mi-humain mi-Yokai, lui octroyant des pouvoirs démoniaques qu’il ne peut maîtriser qu’avec l’aide de pierres d’esprit.

Trouver d’autres pierres d’esprit avec l’aide d’un marchand, un certain Toukichiro, et combattre des forces diaboliques qui cherchent également à s’approprier les fameuses pierres, voilà les grandes lignes de ce Nioh 2 à retrouver dès le 13 mars sur PS4 (et la version PC ?).

DLC, demandez le programme

Nioh 2 se dotera d’un Season Pass composé de 3 DLC majeurs. “Chacun se concentre sur une histoire différente se déroulant avant les événements de Nioh 2” nous explique-t-on, alors que de nouvelles armes, capacités, des personnages inédits et d’autres choses du genre garniront aussi ces packs.