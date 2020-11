Nioh 2 va enfin faire l’effort d’arriver sur nos PC. La bonne nouvelle a été annoncée par la branche européenne de Koei Tecmo et par la Team Ninja, pour ce qui sera Nioh 2 : The Complete Edition à partir du 5 février 2021 sur PC via Steam. Oui, il va falloir être patient.

Cette édition renfermera le jeu de base, dont notre test est toujours disponible par ici, avec ses trois extensions (The Tengu’s Disciple, Darkness in the Capital et la petite nouvelle The First Samurai), un affichage 4K Ultra-HD, une compatibilité avec les écrans ultra-larges, le support du HDR et même du 144Hz pour les écrans qui en disposent.

Nioh 2 : The Complete Edition se jouera aussi à 120fps pour ceux qui auront une bécane assez solide, alors que le duo souris/clavier sera utilisable bien que la compatibilité avec les pads PC sera probablement à privilégier.

Enfin, la Team Ninja promet un Valve Helmet pour les premiers acheteurs du jeu sur sur Steam. Un élément d’armure dont on vous laisse apprécier la beauté ci-dessous, ou pas. D’ailleurs, le premier volet est actuellement en promo à -70% (soit 14,99€) sur la plateforme de Valve. Vous êtes prévenus.