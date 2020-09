Si Fortnite a déjà fait l’objet, par le passé, d’un bundle avec la Switch, voilà que Nintendo s’apprête à sortir une console aux couleurs du jeu d’Epic Games. La voici en image.

Au menu, une Switch avec un design inspiré par Fortnite à l’arrière de la machine mais également une station d’accueil au design également personnalisé et surtout un Joy-Con gauche jaune et un Joy-Con droit bleu exclusifs.

Ajoutez à cela une copie de Fortnite pré-installée dans la console et un code de téléchargement pour obtenir le pack Panthère (tenue Panthère avec deux styles additionnels, accessoire de dos Kit soyeux avec deux styles additionnels, et 2000 V-bucks) et vous obtenez l’intégralité du contenu de ce pack Nintendo Switch Édition spéciale Fortnite. Pas d’abonnement dans ce pack en revanche, mais le Nintendo Switch Online n’est de toute manière pas requis pour Fortnite.