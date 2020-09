Après Hyrule Warriors en 2014, la célèbre licence de Nintendo s’apprête une fois de plus à croiser la route des Musō de Koei Tecmo. Les deux compagnies ont en effet annoncé l’arrivée le 20 novembre prochain d’un certain Hyrule Warriors : L’ère du Fléau, épisode proposant de découvrir les évènements qui se sont déroulés 100 ans avant The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Les joueurs Switch pourront donc bientôt replonger dans l’univers de Breath of the Wild et ils y retrouveront des personnages emblématiques du jeu ainsi que « les lieux mémorables du royaume », afin de découvrir le Grand Fléau.

Côté gameplay, la formule de Hyrule Warriors : L’ère du Fléau lorgnera évidemment sur les jeux Warriors de Koei Tecmo avec des ennemis à combattre par dizaines, des énigmes à résoudre et des armes/compétences à faire évoluer. Le tout se fera en compagnie de Link et Zelda, tous deux jouables à l’instar des quatre Prodiges.

De plus amples infos seront données sur à la fin du mois mais en attendant, place à une large présentation du jeu par Eiji Aonuma et Yosuke Hayashi.

Un galerie de screenshots est aussi disponible ci-dessous.