Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 et Ninja Gaiden 3 : Razor’s Edge, ils seront tous les trois réunis dans la compilation Ninja Gaiden : Master Collection. Annoncée par Koei Tecmo et la Team Ninja pour le 10 juin prochain, la compil’ sera à la portée des joueurs PC (via Steam), PS4, Xbox One et Nintendo Switch (avec rétrocompatibilité descendante sur PS5 et Xbox Series).

Les nombreuses tenues et autres DLC de chaque jeu seront également inclus dans cette Master Collection qui, en plus de Ryu Hayabusa, fera la part belle à Ayane, Rachel, Momiji et Kasumi comme dans les jeux d’origine.

Si Koei Tecmo ne s’attarde pas trop sur les caractéristiques techniques de cette compilation, on note simplement une collaboration avec Nioh 2 dont les détenteurs de la Complete Edition (sur PC, PS4, PS5) peuvent dès maintenant obtenir un skin leur offrant l’apparence de Ryu Hayabusa. Pourquoi pas.