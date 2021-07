The Complex, Late Shift ou encore Five Dates, autant de productions en FMV (pour full motion video) apportées par Wales Interactive. Une équipe qui s’apprête à livrer sa nouvelle expérience sur PC, consoles et supports iOS avec Night Book, à découvrir avec une bande-annonce qui donne clairement le ton. Sa date de sortie ? Le 27 juillet prochain.

Dans Night Book, les joueurs-spectateurs feront la connaissance de Loralyn. Loralyn est une interprète en télétravail qui va se retrouver confronter à la traduction d’un livre littéralement démoniaque. Un job qui va la mettre en danger elle et ses proches, et qui donnera lieu à de nombreuses scènes où il faudra faire des choix avec des fins bien distinctes à la clé.

Tournée pendant le confinement, Night Book est une fiction interactive dont le casting compte notamment la française Julie Dray (Avenue 5) et le britannique Colin Salmon (Resident Evil, Arrow, Die Another Day).