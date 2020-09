Annoncée au printemps dernier, la nouvelle version de NieR Replicant revient à l’occasion du TGS 2020 avec quelques images, une date de sortie et une édition collector.

Pas de nouvelle vidéo pour le moment donc, mais on sait désormais que NieR Replicant ver.1.22474487139… sera disponible le 23 avril 2021 sur PS4, Xbox One et PC (Steam). Une sortie qui se fera notamment via une White Snow Edition uniquement disponible via la boutique en ligne de Square Enix à 160€ dont voici le contenu et le descriptif officiel :

La Boîte collector « Larme lunaire »

Un boîtier Steelbook® – Un boîtier métallique avec visuel époustouflant de l’illustrateur Koda Kazuma.

Un ensemble de badges – Badges Grimoire Weiss, Grimoire Noir et Grimoire Rubrum présentés dans une écrin spécial. Exclusif à la White Snow Edition.

L’ensemble des scripts – Sept livres reprenant les dialogues du jeu, exclusif à la White Snow Edition. Le tout dans un coffret spécial avec des illustrations de couverture uniques du concepteur de personnages Akihiko Yoshida. Disponible uniquement en anglais.

Ensemble de CD de la bande-son originale – Une collection de deux disques : le premier regroupe des musiques de NieR Replicant ver.1.22474487139… spécialement réorchestrées pour l’occasion. Le second propose des arrangements spéciaux, supervisés par Keiichi Okabe, de musiques sélectionnées qui sont exclusives à la White Snow Edition. L’ensemble est présenté dans un pack premium inspiré du Grimoire Weiss.

Quant aux pré-commandes de cette version retravaillée du jeu de 2010, elles seront récompensées par quelques musiques extraites de l’OST et, selon le support, des fonds d’écran (PC) ou un thème dynamique (PS4).