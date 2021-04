Plus que quelques jours avant l’arrivée de NieR Replicant ver.1.22474487139… sur nos PC, PS4 et Xbox One. Cette sortie, Square Enix la prépare en nous proposant de découvrir une version alternative « ver. NieR Gestalt » de la cinématique d’ouverture du jeu.

La version modernisée du RPG de 2010 en profite aussi pour faire le point sur le contenu supplémentaire qui garnit cette édition, dont un épisode additionnel dit « de la Sirène », la série de donjons en provenance du DLC nippon 15 Nightmares, la bande-son à écouter ou encore les nouvelles tenus.

Autant d’éléments abordés dans une autre bande-annonce de NieR Replicant ver.1.22474487139… que voici (et qui s’accompagne d’une courte publicité live-action).

On espère vous dire tout ce qu’il faut savoir sur ce NieR Replicant ver.1.22474487139… très prochainement dans notre test.