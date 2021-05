Plus de trois ans après sa première apparition sur PS4 et PC, Ni no Kuni II : L’Avènement d’un Nouveau Royaume va faire son grand retour. Et comme souvent dans pareil cas, c’est bien d’une adaptation Nintendo Switch dont on parle. Baptisée Ni no Kuni II : L’Avènement d’un Nouveau Royaume – Prince’s Edition, cette nouvelle version permettra à de nouveaux joueurs (ou des fans inconditionnels) de (re)découvrir le RPG de Level-5 avec ses DLC.

Ni no Kuni II : L’Avènement d’un Nouveau Royaume – Prince’s Edition embarque en effet d’emblée les packs d’extension Aventure, The Lair of the Lost Lord et The Tale of a Timeless Tone, histoire de rendre le contenu plus conséquent qu’il ne l’est déjà de base. Un autre pack, Equipement du Prince, sera quant à lui inédit à cette version Switch avec son lot d’accessoires et d’armes.

Dernière précision avant de vous laisser en compagnie des premières images de cette version, sa sortie est calée au 17 septembre 2021 chez nous.