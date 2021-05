Fin de semaine chargée pour NEO The World Ends with You que Square Enix met à l’honneur avec le plein de nouveaux médias. La cinématique d’introduction du RPG, tout d’abord, a en effet été mise en ligne par l’éditeur pour nous faire découvrir la version animée de Shibuya que l’on arpentera au cours de notre périple.

Envie de savoir à quoi le jeu ressemblera vraiment ? Une pelletée de nouveaux screenshots a aussi fait son apparition. Ces images, on vous les propose ci-dessous et elles vous permettent d’apprécier plusieurs environnements du jeu, d’apercevoir les quelques 270 vêtements et accessoires (avec lesquels on pourra s’équiper), de découvrir une poignée de recettes que l’on trouvera dans les restaurants (pour y améliorer nos stats).

Le tout est accompagné de quelques images illustrant les combats face aux monstres du fameux « Jeu des Reapers » dont il faudra percer les mystères.

NEO The World Ends with You sortira le 27 juillet chez nous, que ce soit sur PC (Epic Games Store), PS4 ou Nintendo Switch.