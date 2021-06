Si la sortie de NEO The World Ends with You ne sera pas effective avant la fin juillet, les plus curieux pourront se faire un premier avis sur le RPG dès demain. C’est en effet ce vendredi 25 juin que Square Enix livrera une démo jouable de son titre. Une démo qui sera à récupérer sur l’eShop pour les joueurs Switch ou via le PlayStation Store pour les joueurs PS4. Rien sur PC, bien que le soft soit aussi attendu sur l’Epic Games Store.

Dans le même temps, un dernier trailer a été mis en ligne. On vous le partage ici.

Au menu de la démo de NEO The World Ends with You, les deux premiers jours du Jeu des Reapers à vivre aux côtés de Rindo, Fret et quelques autres. Juste le temps d’accomplir une poignée de missions et de tâter les combats, notamment en utilisant les capacités spéciales Psychs.

Quant à la progression effectuée dans cette démo, elle sera transférable dans le jeu complet.