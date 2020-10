L’officialisation d’une version remastérisée de Need for Speed : Hot Pursuit a été faite par Electronic Arts en ce début de semaine. Avec un trailer tout d’abord, à (re)visionner ci-dessous, mais aussi par le biais de premier screenshot à découvrir à la fin de cette brève.

Avec Need for Speed : Hot Pursuit Remastered, les fans de la licence retrouveront le jeu de 2010 avec la promesse de graphismes améliorés, bien évidemment, mais aussi la présence du multijoueur asynchrone multi-plateformes via l’Autolog que Hot Pursuit avait d’ailleurs introduit à l’époque.

Pour le reste, le mode carrière solo et le jeu en ligne répondront présents, de même que l’ensemble des DLC diffusés pour le jeu original. Les chasseurs de Trophées/Succès auront quant à eux droit à de nouveaux précieux à débloquer, alors qu’EA promet la livraison de nouvelles options de personnalisation après la sortie du jeu de Criterion/Stellar Entertainment.

Côté planning justement, Need for Speed : Hot Pursuit sortira le 6 novembre sur PC, PS4 et Xbox One puis le 13 novembre sur Nintendo Switch.