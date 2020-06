Le nouveau RPG-tactique prenant place dans l’univers de Warhammer 40,000 possède une fenêtre de sortie. Necromunda: Underhive Wars, puisque c’est de lui qu’il s’agit, sera ainsi disponible cet été sur nos PS4, PC et Xbox One, une nouvelle que Focus Home Interactive accompagne d’un trailer inédit pour le jeu de Rogue Factor.

Profitons de cette occasion pour rappeler que cette première adaptation du jeu de plateau Necromunda nous plongera « dans les profondeurs tortueuses et polluées de l’Underhive, où les Maisons Orlock, Escher et Goliath se livrent une lutte sanglante pour le pouvoir, la richesse, et l’honneur. »

Vue par dessus l’épaule pour mieux placer l’accent sur l’action, gang personnalisable avec possibilité d’en spécialiser chaque membre ou encore environnement à exploiter lors des combats tactiques, voilà les grandes lignes de Necromunda: Underhive Wars qui profitera aussi du jeu en ligne à 4 joueurs en plus de son solo.