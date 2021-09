Si les joueurs PC, Switch, PS4 et One devront se contenter d’une nouvelle version ambulante du Quartier, sur PS5 et Xbox Series X|S c’est une Ville qui sera proposée dans NBA 2K22. Une expérience qui intégrera le mode carrière du jeu de 2K et dont voici venir une nouvelle bande-annonce dédiée.

Comme expliqué dans le billet publié sur le blog officiel du jeu, la Ville se présentera donc comme une expérience globale à partir de laquelle de nombreux éléments seront accessibles. Il y aura par exemples des quêtes extra-sportives à accomplir en solo, des PNJ pour remplir les rues, une habitation évolutive pour notre joueur, de nouveaux bâtiments (matchmaking, club musical, etc.) et des récompenses qui permettront notamment de découvrir le karting et les rollers.

La Carrière de NBA 2K22 prendra quant à elle les traits d’un récit original nous promet-on, avec son lot de cinématiques et une atmosphère unique.

Rendez-vous le 10 septembre pour la sortie du jeu.