À l’heure des finales NBA, il est temps pour NBA 2K22 de sortir de l’ombre. 2K lève le voile sur la prochaine édition de sa simulation de basket, tout d’abord en dévoilant les athlètes des différentes éditions mais aussi en révélant la date de sortie du jeu.

Rendez-vous est ainsi donné au 10 septembre pour la sortie du jeu sur l’ensemble des supports du moment. Une volet 2022 dont on sait seulement qu’il aura droit à « une présentation visuelle et une IA des joueurs les plus abouties, des équipes historiques et une grande variété d’expériences de basket. »

NBA 2K22, Luka Dončić pour l’édition Standard

Le slovène Luka Dončić est celui qui figurera sur les jaquette de l’édition standard de NBA 2K22.

Le joueur des Mavericks de Dallas, qui sort d’une remarquable saison, sera la tête d’affiche d’un jeu vendu 69,99€ sur PS4, PC, Switch et Xbox One, contre 74,99€ sur PS5 et Xbox Series X|S. Les joueurs PC savent ainsi dans quel camp ils se trouveront…

Une version numérique à 84,99€, dite Cross-Gen, permettra aux joueurs Xbox ou PlayStation de profiter de leur jeu sur les consoles d’une même famille. Enfin, aux Etats-Unis seulement, cette même édtion standard de NBA 2K22 sera aussi commercialisée avec la star de la WNBA Candace Parker en guise de cover athlete. Une grande première que l’apparition d’une joueur sur la jaquette d’un NBA 2K.

NBA 2K22 fête les 75 ans de la NBA

Pour les fans de la première heure et les acheteurs compulsifs, 2K proposera aussi une édition 75ème Anniversaire de la NBA pour son jeu. Affichée à 99,99€, peu importe le support, elle arborera un visuel mettant à l’honneur trois légendes : Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki et Kevin Durant.

Cette édition intègrera d’office l’option Cross-Gen, mais on n’en connaît pas les autres particularités (s’il y en a).

2K promet de plus amples informations sur NBA 2K22 dans les prochaines semaines. Pour patienter, il est possible de visiter le site officiel du jeu bien vide pour le moment.