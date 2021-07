Tout récemment annoncé, NBA 2K22 a désormais droit à ses premières images. Sans surprise, cette poignée de visuels s’attarde sur les joueurs stars de cette édition 2021-2022 : Luka Dončić (qui figurera sur le packshot de l’édition standard du jeu), Candace Parker (autre cover athlete, mais uniquement aux Etats-Unis) et Dirk Nowitzki (l’une des légendes à l’honneur sur l’édition 75ème Anniversaire de la NBA).

Mais 2K Games a surtout publié un premier billet distillant quelques informations sur NBA 2K22. L’article est visible dans son intégralité à cette adresse, mais voici ce qu’il faut en retenir.

Côté gameplay tout d’abord, on nous promet qu’une palette plus large de mouvements permettra d’avoir plus de contrôle sur la façon de marquer. Mais aussi sur la manière de défendre. Les grands attaquants devraient arriver à mieux tirer leur épingle du jeu et un nouveau système de contre fera son apparition. Pour ce qui est des modes de jeu, les Saisons viendront rythmer la mise en ligne de nouveaux contenus. Le mode MyTEAM profitera notamment de ces contenus saisonniers, et proposera aussi une formule de draft.

Si le Quartier sera de retour dans une nouvelle version sur PC, Switch, PS4 et One, les joueurs PS5 et Xbox Series X|S auront quant à eux carrément droit à une Ville. « une toute nouvelle ville grouillante de vie, d’activité et d’interactivité » nous promet-on, sachant que le mode MaCARRIÈRE fera partie intégrante de cette Ville. Quant aux gestionnaires/managers en herbe, ils pourront bâtir leur franchise NBA et/ou WNBA dans les modes dédiés.

NBA 2K22 sortira le 10 septembre. D’autres informations tomberont dans le courant de l’été.