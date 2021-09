C’est jour de sortie pour NBA 2K22. Une nouvelle cuvée du jeu de basket de Visual Concepts que 2K honore d’un court mais amusant trailer de lancement. On y apprécie de brèves séquences de gameplay mettant à l’oeuvre Jayson Tatum joué par… Jayson Tatum. Tant qu’à faire. Et comme on est plutôt fan des Celtics ici, forcément le clin d’oeil nous fait plaisir.

NBA 2K22 est disponible sur l’ensemble des supports, en échange d’une soixantaine d’euros, un peu plus pour l’édition 75ème Anniversaire.