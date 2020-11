Le Quartier, l’espace communautaire et multijoueur de NBA 2K21 sur les machines actuelles, disparaître du jeu sur PS5 et Xbox Series X / Series S. C’est La Ville qui prendra le relais, un mode évidemment plus imposant qui sera lui-même composé de plusieurs quartiers. En voici une vidéo de présentation.

Dans La Ville de NBA 2K21, les joueurs découvriront un environnement où se coïteront plusieurs activités/lieux dont Rookieville, pour les nouveaux venus, les Quartiers, avec lesquels les joueurs s’associeront (North Side Knights, South City Vipers, Beasts of the East et Western Wildcat), l’Event Center, qui abritera les nouveaux événements communautaires, mais aussi des courts spéciaux, des structures pour s’entraîner ou encore le plein de boutiques pour dépenser ses précieux VC