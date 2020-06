Il y a de l’amour dans l’air entre NBA 2K et Sony. 2K Games et Visual Concepts ont en effet choisi la présentation des premiers jeux PS5 pour lever le voile sur NBA 2K21 et donner un (très bref) aperçu de ce que le jeu sera en mesure de proposer techniquement parlant.

Une vidéo réalisée à partir du moteur de la PlayStation 5 nous répète-t-on, il faut surtout comprendre que NBA 2K21 est développé « à partir de zéro » pour la nouvelle génération et qu’il sera bien évidemment également disponible pour la Xbox Series X avec très certainement les mêmes ambitions techniques.

Des temps de chargement « à peine croyables de moins de deux secondes sur console nouvelle génération » assure Greg Thomas co-fondateur de Visual Concepts qui place également l’accent sur le réalisme des joueurs et des animations.

Bref, « une vitrine visuelle exceptionnelle pour la nouvelle génération de jeu » et tout bonnement « la simulation de sports la plus réaliste au monde », NBA 2K21 multiplie les promesses et entend bien devenir la nouvelle référence des jeux de sport. On ne s’inquiète pas trop pour cela, bien que l’on attend d’en apprendre davantage sur les nouveaux modes de jeu promis et les caractéristiques du gameplay avant de crier victoire.