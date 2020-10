2K et Visual Concepts poursuivent leur programme d’exhibition de la version next-gen de NBA 2K21 avec, cette fois, une séquence de gameplay de près de quatre minutes. Commentée par Erick Boenisch, producteur exécutif, et Mike Wang, directeur gameplay du jeu, cette vidéo sous-titres en français offre un aperçu de ce que sera le jeu sur PS5 et Xbox Series X / Series S.

Les images, capturées à partir d’une version en cours de développement tient à rappeler 2K, illustrent notamment la gestion des temps de chargement (la rapidité apportée par les SSD des consoles), les animations et les mouvements des joueurs, la nouvelle présentation globale (avec l’IA qui gère les spectateurs), ou encore la nouvelle caméra sur rails censée renforcée l’immersion (quitte à grignoter la lisibilité de l’action, cela dit).

On apprend aussi que NBA 2K21 version next-gen proposera d’autres commentateurs en plus de ceux déjà en place (Kevin Harlan, Greg Anthony et David Aldridge), à savoir Brian Anderson, Grant Hill et Allie LaForce. Quant à Doris Burke, Steve Smith, Chris Webber, Brent Barry et Clark Kellogg, ils auront droit au rôle d’invités spéciaux.