Quelques jours après avoir mis en lumière quelques améliorations du côté du tir et du système de visée de NBA 2K21 sur PS5 et Xbox Series X, 2K remet ça en s’attardant cette fois sur les déplacements et les contacts.

NBA 2K21 next-gen, déplacements et contacts

C’est une fois de plus Mike Wang, Gameplay Director du jeu, qui s’exprime sur le blog officiel pour y présenter les améliorations des systèmes de mouvement de cette version PS5/Xbox Series X.

Un nouveau Moteur des impacts dont un aperçu est donné via de courtes séquences de gameplay, compilées par nos soins et visibles dans la vidéo ci-dessous.

Sur next-gen, NBA 2K21 profitera donc de contacts entre les joueurs plus réalistes. Des sensations qui seront d’ailleurs accrues sur PS5 via le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la manette DualSense de la nouvelle console de Sony.

Peu importe la machine, le jeu de basket de Visual Concepts tentera de séduire avec des déplacements en protection et en poste améliorés, des déplacements sans le ballon retravaillés pour paraître plus authentique selon le contexte, une nouvelle technologie de positionnement des pieds ou encore un nouveau système de tir après contact en l’air pour des contacts plus crédibles lorsque les joueurs sont en suspension.