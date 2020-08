Disponible en démo jouable depuis quelques jours, NBA 2K21 continue de préparer son arrivée en fin de semaine. Pour cela, 2K et Visual Concepts s’attardent en vidéo sur l’incontournable mode Carrière du jeu tout en donnant un aperçu du nouveau Quartier : 2K Beach.

NBA 2K21 : l’Héritage

Dans le nouveau mode Carrière, baptisé Héritage, les joueurs feront la connaissance de Junior, fils d’un joueur reconnu dont il va devoir d’ailleurs gérer la renommée. Il s’agira de prendre en main le jeune prodige avec ses derniers pas au lycée, le passage à l’université (avec 10 programmes universitaires sous licence : Michigan State, UConn, Floride, Gonzaga, Syracuse, Texas Tech, Oklahoma, UCLA, Université Villanova et West Virginia) puis l’intégration en NBA.

Côté casting, l’Héritage de NBA 2K21 pourra évidemment compter sur la présence de stars de la NBA, dont Damian Lillard et Zion Williamson, mais aussi d’acteurs tels que Jesse Williams (Grey’s Anatomy), Michael K. Williams (The Wire, Boardwalk Empire), Djimon Hounsou (Blood Diamond, Guardians of the Galaxy) et Mireille Enos (The Killing, World War Z).

NBA 2K21 : 2K Beach

Dans la 2K Beach, les joueurs redécouvriront toutes les infrastructures habituelles du mode Quartier pour y promener leur joueur dans un cadre idyllique. 2K promet des événements inédits pour briller parmi la communauté des joueurs de NBA 2K21 et ce, tout au long de la saison.