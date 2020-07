Est-ce vraiment une surprise ? Kobe Bryant est celui que 2K a choisi pour l’édition spéciale de son futur NBA 2K21.

Que ce soit sur les consoles actuelles ou sur PS5 et Xbox Series X, le regretté Black Mamba sera donc à l’honneur dans une Édition Mamba Forever qui viendra remplacer la traditionnel édition Légende.

On sait donc désormais qui sont les trois athlètes qui seront à l’affiche de NBA 2K21 : Damian Lillard, Zion Williamson et donc Kobe Bryant.

2K précise que l’achat du jeu en Édition Mamba Forever sur une génération de consoles permettra aussi d’obtenir le jeu sans frais supplémentaire sur l’autre génération (en version standard, cela dit).

Enfin, le prix de vente de NBA 2K21 est révélé par l’éditeur. S’il sera au tarif habituel de 70€ sur PS4 et Xbox One, le prix PS5 et Xbox Series X est d’ores et déjà fixé à 75€. Très probablement le nouveau tarif standard pour un jeu next-gen donc. Quant à l’édition Mamba Forever, elle coûtera 100€ peu importe la génération.