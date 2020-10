Cliquez ici pour découvrir le descriptif officiel du patch 3 de NBA 2K21.

Général

Halloween arrive à 2K Beach ! Les joueurs découvriront des décorations sur le thème d’Halloween dans tout le Quartier.

L’apparence de plus de 60 joueurs et joueuses de la NBA et de la WNBA a été améliorée.

Bienvenue à la finale NBA ! Les Heat affronteront désormais les Lakers par défaut lors des matchs rapides.

Des préparatifs sont en cours pour de nouveaux événements 2K Beach, qui auront lieu en octobre et en novembre. Restez à l’affût dans les semaines à venir pour plus d’informations !

Gameplay

Ajustements pour rendre les mouvements des écrans plus réalistes.

Résolution d’un problème de contenu, qui rendait les pas latéraux avec tirs en suspension irréguliers.

Des modifications ont été apportées au système de visée afin d’éviter les abus avec les manettes modifiées.

Les dribbles Street (que vous pouvez réaliser en appuyant sur L3) nécessitent désormais l’insigne Pro du dribble niveau Hall of Fame. De plus, les dribbles Street sont désormais désactivés lorsque vous demandez un écran afin d’éviter un conflit avec la fonctionnalité de changement d’écran.

Ma CARRIÈRE

Résolution de problèmes qui empêchaient le personnage Mon JOUEUR de gagner de nouveaux fans après certains exploits en jeu.

Résolution d’un bug qui pouvait survenir lorsque le joueur quittait Mon TERRAIN après y avoir joué un match en 2 contre 2 ou en 3 contre 3.

Mon ÉQUIPE

Préparatifs pour la première journée de qualification du tournoi Mon ÉQUIPE Illimitée à 250 000 $.

Préparatifs pour la deuxième saison de Mon ÉQUIPE.

Amélioration de l’Échange.

Ajout d’un avertissement lorsque le joueur passe une amélioration argent ou or pour les insignes Hall of Fame.

Résolution d’un problème qui survenait au moment où les cartes de joueur apparaissaient sur les tableaux du lâcher de ballon.

Ma LIGUE / Mon MG

Résolution d’un problème qui faisait apparaître le mauvais logo lorsque les joueurs téléchargeaient la sauvegarde d’un autre utilisateur via la nouvelle fonctionnalité de partage de sauvegardes.

Résolution d’un bug qui survenait dans les modes Jouer en WNBA ou NBA Actu après avoir quitté le mode Saison WNBA.