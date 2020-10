Amoureux de la balle orange, l’apparition en vidéo de la version nouvelle génération de NBA 2K21 ne vous a certainement pas laissé indifférent. Et on vous comprend.

NBA 2K21 sur PS5, du (très) beau monde

Capturée à partir de la version PS5 du jeu nous dit-on, cette séquence faite d’images next-gen donne un aperçu du travail réalisé par Visual Concepts du côté des détails visuels (éclairages, textures, physique, animations, collisions). Fait technique amusant, on nous promet plus de 150 personnages différents pour les gradins du jeu avec une IA conçue pour interagir de la manière la plus harmonieuse possible avec ce qu’il se passe sur le parquet.

« Jamais auparavant nous n’avons été capables de délivrer ce niveau de fidélité visuelle et de réalisme dans un jeu vidéo » explique d’ailleurs le Président du studio, ne manquant également pas de rappeler qu’outre les « graphismes véritablement révolutionnaires » du titre il faudra aussi compter sur des temps de chargement ultra-rapides, un gameplay amélioré et même une bande-son à plus de 200 morceaux.

2K promet de plus amples informations sur cette version de NBA 2K21 pour tout bientôt mais pour l’heure, c’est aussi en images que s’apprécie le jeu.